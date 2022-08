Celentano regala una dedica d' amore social a Claudia Mori

wndpblogpost : Celentano, la dedica d'amore per Claudia Mori dopo 58 .../ Celentano regala una dedica d'amore social a Claudia ...… -

...battaglie legali di ex amanti c'era proprio bisogno di una dedica come quella di Adriano... Sul suo profilo Instagram, L'inesistente , il cantante4 minuti e mezzo di puro romanticismo ,......anche Mina al suo fianco Già nel 2021 negli ambienti discografici si parla di un album di... Amica e collega con la quale Adriano da sempreduetti di spessore. Lettura consigliata ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Il post su Instagram di Adriano Celentano per la moglie Claudia Mori con accenni alla politica e al sociale e forse un nuovo album a dicembre ...