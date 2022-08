Camila Giorgi-Mertens oggi, WTA Toronto 2022: orario d’inizio, dove vederla in tv, programma, streaming (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per il torneo WTA 1000 di Toronto, in Canada, oggi, mercoledì 10 agosto, si disputeranno tutti gli incontri dei sedicesimi di finale del tabellone principale di singolare femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurra Camila Giorgi opposta alla belga Elise Mertens. Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Mertens, previsto sul Court 4 alle ore 17.00 italiane, in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Camila Giorgi ed Elise Mertens. programma Mertens-Giorgi (10 AGOSTO) Court 4Dalle ore 17.00 italiane(BEL) E. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per il torneo WTA 1000 di, in Canada,, mercoledì 10 agosto, si disputeranno tutti gli incontri dei sedicesimi di finale del tabellone principale di singolare femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurraopposta alla belga Elise. Sarà possibile seguire l’incontro, previsto sul Court 4 alle ore 17.00 italiane, in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match traed Elise(10 AGOSTO) Court 4Dalle ore 17.00 italiane(BEL) E. ...

