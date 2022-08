Calciomercato Salernitana, De Sanctis pronto al colpo: affare in tempi rapidi (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Salernitana debutterà in campionato contro la Roma, ma contro i giallorossi potrebbe giocare un nuovo colpo di Calciomercato. Dopo aver perso nel primo turno di Coppa Italia per 0-2 contro il Parma di Fabio Pecchia, la Salernitana si sta preparando per il debutto in campionato di domenica prossima. Ed i granata non avranno affatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladebutterà in campionato contro la Roma, ma contro i giallorossi potrebbe giocare un nuovodi. Dopo aver perso nel primo turno di Coppa Italia per 0-2 contro il Parma di Fabio Pecchia, lasi sta preparando per il debutto in campionato di domenica prossima. Ed i granata non avranno affatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, avviati i primi contatti con #Candreva della #Sampdoria - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Salernitana, vicino #Diallo dello #Strasburgo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, in arrivo #Vilhena - PagineRomaniste : #Felix in partenza: destinazione #Salernitana o #Sassuolo. Nessuna offerta per #ElShaarawy #ASRoma #Calciomercato… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari del #9agosto /1 Due acquisti a centrocampo per la #Ternana Il '99 del… -