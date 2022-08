Bassetti ministro? L' infettivologo dice sì | con chi è pronto a scendere in campo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteosente la vocazione politica, anzi quella del. Dopo l'annuncio della candidatura di Ilaria Cucchi e del sindacalista Aboubakar Soumahoro con Verdi e Sinistra Italiana, l'è diventato l'oggetto del desiderio del centrodestra e di Italia Viva a caccia di personalità (è diventato un volto noto con la pandemia da Covid, nda) da inserire nei collegi uninominali alle elezioni del 25 settembre. In un'intervista al Corriere della Sera, il professore ordinario all'ospedale San Martino di Genova ha ammesso di essere tentato, ma preferirebbe saltare le forche caudine del voto: “Come ho detto a chi ha pensato a me, la mia disponibilità è offrire un aiuto in chiave tecnica. Sono convinto che questo Paese debba andare nella direzione del merito e delle competenze. Io sono a disposizione ...