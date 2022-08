A che ora gareggia Mattia Furlani in Diamond League a Montecarlo, avversari e dove vederlo in tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mattia Furlani tornerà in gara oggi, mercoledì 10 agosto, a Montecarlo, nel Principato di Monaco, nella tappa di Diamond League 2022 di atletica leggera: alle ore 18.30 italiane scatterà la finale del salto in lungo maschile con l’azzurro tra i protagonisti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Diamond League DI ATLETICA LEGGERA DALLE ORE 18.30 La finale del salto in lungo con Mattia Furlani si disputerà oggi, mercoledì 10 agosto, a Montecarlo, nel Principato di Monaco, nella tappa di Diamond League 2022 di atletica leggera: diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 20.00 alle 22.00, streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW dalle 20.00 alle 22.00, diretta live testuale su OA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)tornerà in gara oggi, mercoledì 10 agosto, a, nel Principato di Monaco, nella tappa di2022 di atletica leggera: alle ore 18.30 italiane scatterà la finale del salto in lungo maschile con l’azzurro tra i protagonisti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLADI ATLETICA LEGGERA DALLE ORE 18.30 La finale del salto in lungo consi disputerà oggi, mercoledì 10 agosto, a, nel Principato di Monaco, nella tappa di2022 di atletica leggera: diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 20.00 alle 22.00, streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW dalle 20.00 alle 22.00, diretta live testuale su OA ...

