VIDEO | È INCINTA! Indiscrezione sulla vita di FRANCESCO TOTTI (Di martedì 9 agosto 2022) In un’estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della Sera, Noemi Bocchi, la nuova compagna di FRANCESCO TOTTI, sarebbe incinta. Se fosse vero, per lui sarebbe il quarto figlio, per lei il terzo. L’ex capitano della Roma, da poco separato dopo vent’anni di matrimonio con Ilary Blasi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella villa di Sabaudia con Chanel e Christian, senza Isabel – al mare con le amiche. La conduttrice dell’Isola dei famosi, invece, dopo il safari in Tanzania a luglio, è ora sulle Dolomiti e, attivissima sui social, posta foto e storie dalla sua ultima vacanza, tra paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di montagna. Noemi invece ha un profilo Instagram chiuso. Si sa solo che ha affittato una villa al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) In un’estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della Sera, Noemi Bocchi, la nuova compagna di, sarebbe incinta. Se fosse vero, per lui sarebbe il quarto figlio, per lei il terzo. L’ex capitano della Roma, da poco separato dopo vent’anni di matrimonio con Ilary Blasi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella villa di Sabaudia con Chanel e Christian, senza Isabel – al mare con le amiche. La conduttrice dell’Isola dei famosi, invece, dopo il safari in Tanzania a luglio, è ora sulle Dolomiti e, attivissima sui social, posta foto e storie dalla sua ultima vacanza, tra paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di montagna. Noemi invece ha un profilo Instagram chiuso. Si sa solo che ha affittato una villa al ...

Achille03415924 : RT @StellaV43679510: Sei nata a casa durante il lockdown duro del 2020 da una randagia che avevo raccolto senza sapere che era incinta. Eri… - larjmoon : Mentre Twitter era in down io mi stavo facendo mettere incinta con questa voca e le cuffie insonorizzate diobestkap… - _BIBBO_02 : RT @fontanaalicee: in che senso la nuova fidanzata di t0tti è incinta - ariannaconsi : in che senso la nuova fidanzata di totti è incinta?! - aliabilityy : 1 giorno di ritardo e su tik tok solo video di gente che scopre di essere incinta odio quel social -