Ultime Notizie – Elezioni 2022, fonti Italia Viva: “Dirigenti scettici su accordo con Calenda” (Di martedì 9 agosto 2022) “Le strade aperte per il partito di Renzi sono ancora due. La prima e quella di una corsa in solitaria con il nome Renzi sulla scheda e l’accordo con alcuni simboli tra cui la Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti e la lista Moderati di Mimmo Portas. La seconda è quella di un accordo con Azione per una lista unitaria”. Lo si apprende da fonti di Italia Viva. “Questa mattina Renzi ha aperto all’alleanza con Calenda sul ‘Messaggero’ e a La7, ma le reazioni di Azione sono state molto fredde -spiegano le stesse fonti-. Tra i Dirigenti di Iv c’è scetticismo sulla possibilità che Calenda raggiunga un accordo“. “Nella giornata di domani è attesa la convocazione degli organi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) “Le strade aperte per il partito di Renzi sono ancora due. La prima e quella di una corsa in solitaria con il nome Renzi sulla scheda e l’con alcuni simboli tra cui la Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti e la lista Moderati di Mimmo Portas. La seconda è quella di uncon Azione per una lista unitaria”. Lo si apprende dadi. “Questa mattina Renzi ha aperto all’alleanza consul ‘Messaggero’ e a La7, ma le reazioni di Azione sono state molto fredde -spiegano le stesse-. Tra idi Iv c’èsmo sulla possibilità cheraggiunga un“. “Nella giornata di domani è attesa la convocazione degli organi di ...

