Traffico Roma del 09-08-2022 ore 10:00 (Di martedì 9 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione di Roma lavori anche sulla via Appia rallentano il Traffico tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli attivo una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni possibile la svolta per via Antonio Sant’Elia lievi rallentamenti per Traffico intenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e l’uscita per la tangenziale est chiusa lo ricordiamo per lavori di pittura in via Prenestina la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14:19 le linee 514 sono sostituite da sull’intero percorso i tram della linea 19 invece continuano a viaggiare su rotaia tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione dilavori anche sulla via Appia rallentano iltra l’aeroporto di Ciampino il raccordo per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli attivo una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni possibile la svolta per via Antonio Sant’Elia lievi rallentamenti perintenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e l’uscita per la tangenziale est chiusa lo ricordiamo per lavori di pittura in via Prenestina la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14:19 le linee 514 sono sostituite da sull’intero percorso i tram della linea 19 invece continuano a viaggiare su rotaia tra ...

