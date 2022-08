Tour de l’Ain 2022: Jake Stewart vince in volata e trova il primo successo in carriera (Di martedì 9 agosto 2022) In archivio la prima tappa del Tour de l’Ain, breve corsa a tappe in territorio francese. Al termine dei 152 km previsti dal percorso, è stato Jake Stewart ad alzare le braccia al cielo sul traguardo di Val Revermont. Il 22enne britannico della Groupama FDJ centra così il primo successo in carriera, facendo sue anche la Maglia Gialla e quella Bianca di miglior giovane. Nelle prime fasi della corsa riescono ad avvantaggiarsi tre corridori che andranno a comporre la fuga di giornata: Tim Wellens della Lotto Soudal, Stefan Bissegger per la EF ed il giovane Mathis Lebeau della Nice Metropole. Il gruppo, spesso controllato dalla QuickStep Alpha Vinyl, non lascia mai grande spazio ai fuggitivi che raggiungono al massimo 4? di margine. Insoddisfatto dall’andatura dei compagni ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) In archivio la prima tappa delde, breve corsa a tappe in territorio francese. Al termine dei 152 km previsti dal percorso, è statoad alzare le braccia al cielo sul traguardo di Val Revermont. Il 22enne britannico della Groupama FDJ centra così ilin, facendo sue anche la Maglia Gialla e quella Bianca di miglior giovane. Nelle prime fasi della corsa riescono ad avvantaggiarsi tre corridori che andranno a comporre la fuga di giornata: Tim Wellens della Lotto Soudal, Stefan Bissegger per la EF ed il giovane Mathis Lebeau della Nice Metropole. Il gruppo, spesso controllato dalla QuickStep Alpha Vinyl, non lascia mai grande spazio ai fuggitivi che raggiungono al massimo 4? di margine. Insoddisfatto dall’andatura dei compagni ...

