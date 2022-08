**Pd: effetto Calenda sulle liste, Letta lavora a candidature in vista della 'nuova' Direzione** (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Paziente, lento ma costante prosegue al Nazareno il lavoro sulla composizione delle liste. I dem si sono dati qualche giorno in più, con la scelta di far slittare la Direzione in programma per domani. Una decisione obbligata dopo lo strappo di Carlo Calenda che, ovviamente, ha avuto un affetto a cascata sul puzzle elettorale che Letta sta componendo con i dirigenti del Pd. Sciolto il patto con Azione le 'quote' riservate agli alleati sono tutte da ridefinire. Da rivedere anche il 'lodo Fratoianni' (i leader candidati all'uninominale) e gli spazi per i fondatori della lista Democratici e progressisti (Articolo 1, Demos e Psi). La soluzione, spiega chi è al lavoro su dossier candidature, dovrebbe arrivare nel week end. Intanto il ritmo di lavoro di Letta e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Paziente, lento ma costante prosegue al Nazareno il lavoro sulla composizione delle. I dem si sono dati qualche giorno in più, con la scelta di far slittare la Direzione in programma per domani. Una decisione obbligata dopo lo strappo di Carloche, ovviamente, ha avuto un affetto a cascata sul puzzle elettorale chesta componendo con i dirigenti del Pd. Sciolto il patto con Azione le 'quote' riservate agli alleati sono tutte da ridefinire. Da rivedere anche il 'lodo Fratoianni' (i leader candidati all'uninominale) e gli spazi per i fondatorilista Democratici e progressisti (Articolo 1, Demos e Psi). La soluzione, spiega chi è al lavoro su dossier, dovrebbe arrivare nel week end. Intanto il ritmo di lavoro die del ...

