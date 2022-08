Pancia gonfia in Menopausa | 5 errori e 5 consigli da provare subito

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 agosto 2022), un problema perenne per molte donne, dall’infanzia in poi. Ma intorno ai 50 anni, e ancora di più quando inizia la, il disturbo aumenta quasi sempre. Lo definiamo “disturbo” perché non è solo un inestetismo, ma un segnale che si rende visibile sul corpo di qualcosa che non va a livello intestinale e ormonale. Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Martina Donegani, autrice del recente libro La salute in cucina (Mondadori) e influencer con 132 mila followers sul suo profilo @martinalasaluteincucina. Leggi anche › Insalata e: idel nutrizionista e le ricette di Sonia Peronaci › ...