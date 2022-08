Omicidi Sarzana | nuova evasione per Daniele Bedini | subito arrestato

rtl1025 : ? #Evasione lampo dal carcere di #Cuneo. #DanieleBedini, il falegname 32enne di #Carrara accusato di aver commesso… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ? #Evasione lampo dal carcere di #Cuneo. #DanieleBedini, il falegname 32enne di #Carrara accusato di aver commesso due omicidi… - bornjuventino : RT @rtl1025: ? #Evasione lampo dal carcere di #Cuneo. #DanieleBedini, il falegname 32enne di #Carrara accusato di aver commesso due omicidi… - repubblica : Omicidi Sarzana, Bedini tenta una nuova evasione. Arrestato dopo mezz'ora - ansa_liguria : Omicidi Sarzana: nuova evasione Bedini, subito arrestato -

Agenzia ANSA

commenta Evasione lampo dal carcere di Cuneo per Daniele Bedini, il falegname di Carrara accusato di aver commesso duepoco più di un mese fa a, in Liguria. L'uomo, di 32 anni, è fuggito dal Cerialdo, ma è stato catturato dopo solo mezz'ora. L'uomo, che aveva già tentato di evadere dal carcere di La ...Evasione lampo dal carcere di Cuneo. Daniele Bedini, il falegname 32enne di Carrara accusato di aver commesso duepoco più di un mese fa a, in Liguria, è fuggito dal Cerialdo, ma è stato catturato in appena mezzora grazie all'abilità della polizia penitenziaria e dei carabinieri. L'uomo, che aveva ... Omicidi Sarzana: nuova evasione Bedini, subito arrestato - Ultima Ora Ancora un'evasione per Daniele Bedini, 32enne di Carrara accusato dell'omicidio di una donna e di una trans a Sarzana. L'uomo si trovava in carcere a ...L'uomo, che era stato trasferito a Cuneo dopo aver tentato la fuga dal carcere di La Spezia, ora è in regime di massima sorveglianza ...