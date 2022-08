Nascono i “permessi rosa” | sosta gratuita per donne in gravidanza e neo genitori Melucci | «Un segnale di civiltà»

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 9 agosto 2022) Ne saranno realizzati più di 160, in tutta la città, ma il primo parcheggio “” fa già bella mostra di sé nei pressi del mercato Fadini.È una delle innovazioni che l’amministrazioneha recentemente introdotto, attraverso un provvedimento che contestualmente avvia l’istituzione di queste speciali aree die assegna alla direzione Polizia Locale il compito di codificare la procedura per ottenere il relativo “permesso”.«Si tratta di undiche lanciamo all’intera cittadinanza – ha spiegato il sindaco Rinaldo– perché mostriamo attenzione verso le esigenze delle famiglie. Questi spazi, riservati a chi sarà titolare di un permesso specifico, permetteranno di non incorrere in equivoci e di garantire un ...