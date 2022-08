Napoli, Sky: “Ecco Sirigu, visite mediche in corso” (Di martedì 9 agosto 2022) Napoli Sirigu- Il Napoli continua la sua preparazione in vista della prima gara di Serie A. I Partenopei sfideranno, a Ferragosto, il Verona alle ore 18:30 al Bentegodi. Settimana caldissima in casa Napoli, si tratta assiduamente per Raspadori che, vuole trasferirsi all’ombra del Vesuvio ma, Carnevali è stato preciso: “Giacomo si trasferirà solamente a nostre condizioni”. Per quanto riguarda il portiere, Giuntoli continua la sua ricerca dell’estremo difensore visto la poca convinzione che offre Meret tra i pali. Addirittura il portiere Friuliano potrà diventare il terzo in comodo per i prossimi due portieri che arriveranno. Mentre si aspetta, uno tra Kepa e Keylor Navas: si limano i dettagli per le formule che non convincono il Napoli. Gli Azzurri chiudono stamane un colpo a parametro zero: Salvatore ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista della prima gara di Serie A. I Partenopei sfideranno, a Ferragosto, il Verona alle ore 18:30 al Bentegodi. Settimana caldissima in casa, si tratta assiduamente per Raspadori che, vuole trasferirsi all’ombra del Vesuvio ma, Carnevali è stato preciso: “Giacomo si trasferirà solamente a nostre condizioni”. Per quanto riguarda il portiere, Giuntoli continua la sua ricerca dell’estremo difensore visto la poca convinzione che offre Meret tra i pali. Addirittura il portiere Friuliano potrà diventare il terzo in comodo per i prossimi due portieri che arriveranno. Mentre si aspetta, uno tra Kepa e Keylor Navas: si limano i dettagli per le formule che non convincono il. Gli Azzurri chiudono stamane un colpo a parametro zero: Salvatore ...

