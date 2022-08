Napoli-Raspadori | pronta la contropartita tecnica

(Di martedì 9 agosto 2022) La trattativa trae Sassuolo per Giacomoè ormai entrata nella fase calda. Il presidente De Laurentiis, dopo aver ottenuto il sì del giocatore per il trasferimento, ha tentato la strada dellaper aggiudicarselo. Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro tra i due club per trattare sul cartellino e sembra ci L'articolo

AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - SiamoPartenopei : Raspadori 'promesso sposo' del Napoli, Gazzetta: offerta aumentata a 35 milioni, restano due dettagli - wildrouche : Sta seguendo il calciomercato del Napoli e aspetta che arrivi Giacomino Raspadori - Michela, quasi 21 anni -

Gli emiliani sono alla svolta decisiva della trattativa con ilper la cessione di Giacomo. Le cifre però ancora non combaciano, resta una distanza di cinque milioni: ieri il ...- Fate il vostro gioco: e, di conseguenza, chi prova a rilanciare e chi invece se ne sta sulle sue, pensando e sperando che alla fine la resistenza crolli e il prezzo pure. Jacknon ...La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori è ormai entrata nella fase calda. Il presidente De Laurentiis dopo aver ottenuto il sì del giocatore per il trasferimento sta per tentare la ...Il Napoli e la linea verde: una nuova ed intrigante politica di mercato Gli arrivi di giocatori come Kvaratskhelia, Mathias Olivera ed Ostigard, assieme a quelli probabili di Solbakken e Raspadori ...