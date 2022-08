"Migranti irregolari? In Sardegna...". Ira bipartisan sul sindaco di Como (Di martedì 9 agosto 2022) Il primo cittadino di Como ipotizza di spedire i clandestini in attesa di rimpatrio nelle "zone deserte della Barbagia". Indignazione in Sardegna, Cappellacci attacca: "La zona deserta è nella sua testa" Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Il primo cittadino diipotizza di spedire i clandestini in attesa di rimpatrio nelle "zone deserte della Barbagia". Indignazione in, Cappellacci attacca: "La zona deserta è nella sua testa"

Per il Sindaco di Como i migranti irregolari vanno spediti 'nelle zone deserte della Barbagia, in attesa di rimpatrio'.