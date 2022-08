Michela Persico, fans persi per la mega scollatura: ”La meraviglia non è il luogo ma il décolleté” – VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) . Utenti rapiti dalla nuova storia della giornalista. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Michela persico è semplicemente devastante in questi ultimi giorni di vacanza. La giornalista sportiva continua ad impreziosire le giornate dei fans con contenuti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 9 agosto 2022) . Utenti rapiti dalla nuova storia della giornalista. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè semplicemente devastante in questi ultimi giorni di vacanza. La giornalista sportiva continua ad impreziosire le giornate deicon contenuti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

EnricoSiviero : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - JPeppp : Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - ParliamoDiNews : Michela Persico, il mini abito è super attillato: le `bombe` esplodono #michela #persico #mini #abito #super… - FantaRob : Vi avevo detto di non illudervi. Miss Michela Persico non gradisce la Turchia e quindi dovremo tenerci il parassita… - kiaretta2907 : @villaneveismo_ Ma poi che va a fare Michela Persico in Turchia? ?????? -