LIVE Fognini-Rune 3-6, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese conquista il primo set (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.44 Inizia il secondo set con Fognini al servizio. 23.43 Dopo 43 minuti il danese conquista il primo set di questo confronto, c’è rammarico per Fabio Fognini che dopo un brutto avvio, break nel primo turno di battuta fino allo 0-3, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con il giovane scandinavo, non riuscendo a capitalizzare ben cinque palle break. Holger Rune conquista il primo set. AD-40 Lungo il rovescio di Fognini, secondo set-point per il danese. 40-40 Sul nastro il passante con il rovescio di Rune, quinta parità. AD-40 Buona la prima del danese, set-point. 40-40 Dritto vincente ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.44 Inizia il secondo set conal servizio. 23.43 Dopo 43 minuti ililset di questo confronto, c’è rammarico per Fabioche dopo un brutto avvio, break nelturno di battuta fino allo 0-3, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con il giovane scandinavo, non riuscendo a capitalizzare ben cinque palle break. Holgerilset. AD-40 Lungo il rovescio di, secondo set-point per il. 40-40 Sul nastro il passante con il rovescio di, quinta parità. AD-40 Buona la prima del, set-point. 40-40 Dritto vincente ...

