L’Équipe – Filip Kostic Eintracht Francoforte | in trattative con un altro club | rinuncia alla Supercoppa Europea

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 12:42:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Annunciato con insistenza al fianco della Juventus Torino nei giorni scorsi,non parteciperà al match ditrae Real Madrid questo mercoledì sera ad Helsinki. Il nazionale serbo (29 anni, 48 presenze) è incon un nuovoe non si recherà in Finlandia con il vincitore dell’ultima Europa League. ” Abbiamo sempre detto che non avremmo messo alcun ostacolo sulla sua stradaspiega Markus Krösche, direttore dell’, nel comunicato stampa del. Attualmente siamo inpromettenti con un ...