Legge elettorale devastante: costringe a rinunciare alla propria identità pur di essere in Parlamento (Di martedì 9 agosto 2022) Bisogna avere uno stomaco corazzato per reggere i bocconi pesanti che la campagna elettorale ci obbliga ad ingoiare. La causa di tutti questi frullati, uno di colore rosso, l'altro che va dall'azzurro al nero, è la Legge elettorale, il "rosatellum", un vero capolavoro di astuzie politiche che in termini pratici favorisce le coalizioni, mettendo a rischio i singoli partiti qualora osino affrontare da soli la tornata elettorale. È una Legge elettorale devastante, composta con quell'astuzia premeditata per obbligare tutti i partiti, o quasi, a convergere in coalizioni, dove spesso l'elemento che accomuna i partecipanti al blob è la mancanza di scrupoli. Ragion per cui, è facile entrare nella mente di un politico di professione, perché ormai sono tali i nostri ...

