Lazio - Provedel, tutte le cifre dell'affare: quanto ha speso Lotito (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - Ivan Provedel è un giocatore della Lazio. Tutto ufficiale, tutto finito. Trattativa con lo Spezia lunga e ingarbugliata, poi Claudio Lotito ha dato l'accelerata giusta e il giocatore ieri si è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - Ivanè un giocatore. Tutto ufficiale, tutto finito. Trattativa con lo Spezia lunga e ingarbugliata, poi Claudioha dato l'accelerata giusta e il giocatore ieri si è ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: #Provedel è arrivato per le visite mediche. Le immagini - AlfredoPedulla : #Provedel è arrivato a #Roma. Domattina visite con la #Lazio - DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Ivan #Provedel è un nuovo portiere della @OfficialSSLazio - ansacalciosport : Lazio: ufficiale Provedel, allo Spezia 2,5 milioni. Fatte le visite mediche per il neo acquisto dei biancocelesti |… - TuttoSuRoma : Lazio, si chiude il tormentone Provedel: è arrivato a #Roma per le visite mediche -