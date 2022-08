La Roma vola dopo lo Shakhtar: quota a picco per il titolo, giallorossi da scudetto per uno scommettitore su due | Le nostre scommesse (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 02:36:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il mercato estivo da sogno e l’entusiasmo post Shakhtar mettono il turbo alla Roma nelle previsioni sul prossimo campionato. A pochi giorni dal via alla Serie A, i giallorossi sono i più scelti nelle scommesse sullo scudetto: gli innesti di lusso e le prestazioni crescenti avevano portato a un progresso netto già nelle valutazioni “razionali” dei bookmaker, con la quota passata da 15,00 a 8,50 su, ma soprattutto Mourinho e i suoi hanno raccolto il 50% delle preferenze totali tra gli scommettitori. In attesa dei primi riscontri sul campo, l’unica squadra a tenere testa alla Roma è la Juventus, al momento prima scelta in quota a 2,45 e con circa il 30% ... Leggi su justcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 02:36:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il mercato estivo da sogno e l’entusiasmo postmettono il turbo allanelle previsioni sul prossimo campionato. A pochi giorni dal via alla Serie A, isono i più scelti nellesullo: gli innesti di lusso e le prestazioni crescenti avevano portato a un progresso netto già nelle valutazioni “razionali” dei bookmaker, con lapassata da 15,00 a 8,50 su, ma soprattutto Mourinho e i suoi hanno raccolto il 50% delle preferenze totali tra gli scommettitori. In attesa dei primi riscontri sul campo, l’unica squadra a tenere testa allaè la Juventus, al momento prima scelta ina 2,45 e con circa il 30% ...

