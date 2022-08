La corsa al vaccino Vaiolo delle scimmie: subito 800 iniezioni - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 9 agosto 2022) Il Lazio fa da apripista per la vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie, che l'Oms ha classificato come una 'emergenza sanitaria globale'. Ieri all'Istituto Spallanzani di Roma sono iniziate le ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il Lazio fa da apripista per la vaccinazione contro il, che l'Oms ha classificato come una 'emergenza sanitaria globale'. Ieri all'Istituto Spallanzani di Roma sono iniziate le ...

smartolo : @RollerStefy @lillo_letterio @EsisteAmor @Stefanialove_of Quindi parlavi al passato? Perché quello che hai usato pr… - turi29834548 : RT @saveriolakadima: Oltre 14 milioni di contagiati e 600 mila morti nel mondo. Una corsa al #vaccino, quando invece basta baciare un rosar… - Marzoc_D7 : @Agenzia_Ansa Come mai questa corsa sfrenata alla nuova inculata vaccinale?noto anche con stupore che avete realizz… - Ricchei : RT @GerardoDAmico: Ma come: dovevano avere il vaccino più efficace del mondo, altro che Pfizer e Moderna. E avremmo dovuto comprarlo anche… - NemoOmen20 : RT @GerardoDAmico: Ma come: dovevano avere il vaccino più efficace del mondo, altro che Pfizer e Moderna. E avremmo dovuto comprarlo anche… -