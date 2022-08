Inter, Lukaku: “Non mi interessa la classifica marcatori, voglio lo Scudetto” (Di martedì 9 agosto 2022) “Gli attaccanti in Serie A sono tutti forti, a me non importa della classifica marcatori, ve lo dico onestamente. Io penso solo allo Scudetto, questa è la cosa più importante”. Queste le parole dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ai microfoni di Dazn in vista dell’inizio del campionato. “Meglio se i gol arrivano, certo, ma l’Inter gioca per lo Scudetto, non per gli obiettivi individuali“, aggiunge il 29enne belga tornato in nerazzurro in prestito dopo una parentesi opaca al Chelsea. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) “Gli attaccanti in Serie A sono tutti forti, a me non importa della, ve lo dico onestamente. Io penso solo allo, questa è la cosa più importante”. Queste le parole dell’attaccante dell’Romeluai microfoni di Dazn in vista dell’inizio del campionato. “Meglio se i gol arrivano, certo, ma l’gioca per lo, non per gli obiettivi individuali“, aggiunge il 29enne belga tornato in nerazzurro in prestito dopo una parentesi opaca al Chelsea. SportFace.

