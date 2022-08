Inter | Inzaghi blocca le cessioni di Dumfries e Skriniar | palla a Zhang

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, 10 gol subiti in 5 amichevoli: Inzaghi ha una settimana per chiudere il buco in difesa #InterVillarreal - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco,… - news24_inter : Possibile rottura con #Inzaghi se... ?? - NoahM21366026 : @luca7goldenwing @it_inter Non sarebbe male viste certe uscite Credo che se Inzaghi è tutto il suo staff abbia giud… -

Commenta per primo Il Lecce si prepara al debutto in campionato contro l'. Sabato, al Via del Mare, sarà tutto esaurito e i salentini potranno contare, per la sfida alla squadra di, sulla spinta dei 19.750 abbonati.L'che cerca di ripristinare l'attacco dell'amicizia LULA, con una difesa d'argilla, ed i ... non in modestia sicuramente, che avrà il suo tempo, arriverà, ma si ha sentore che quella di...In questa fase di stagione si lavora sia sul mercato che in campo. Regalo Champions dall'Inter per una squadra francese ...Il posto da titolare tra i pali dell'Inter è di Samir Handanovic. Lo ha detto Simone Inzaghi alla prima conferenza stampa della stagione, ma sui social qualche interista non è convinto della bontà ...