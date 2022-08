Grande Fratello Vip 7, la novità di Alfonso: “Cast segreto” (Di martedì 9 agosto 2022) Solitamente un mese prima dell’inizio del Grande Fratello Vip abbiamo metà Cast ufficializzato e l’altro 50% fatto di nomi quasi certi in attesa di conferma. Questa volta stiamo brancolando nel buio, perché a parte Giovanni Ciacci (annunciato su Chi), Chadia Rodriguez (svelata in esclusiva da me), Antonino Spinalbese e George Ciupilan (entrambi scoperti grazie agli indizi di Signorini), non sappiamo quasi nulla. E proprio Alfonso Signorini ha annunciato su Instagram una novità per questa edizione del suo reality. Il conduttore vuole cercare di mantenere il Cast segreto fino all’inizio della trasmissione, anche se sarà molto difficile. Una cosa è certa, gli indizi di Signorini torneranno presto e quindi altri 2/3 nomi li avremo di sicuro. “Allora ragazzi, mi chiedete in ... Leggi su biccy (Di martedì 9 agosto 2022) Solitamente un mese prima dell’inizio delVip abbiamo metàufficializzato e l’altro 50% fatto di nomi quasi certi in attesa di conferma. Questa volta stiamo brancolando nel buio, perché a parte Giovanni Ciacci (annunciato su Chi), Chadia Rodriguez (svelata in esclusiva da me), Antonino Spinalbese e George Ciupilan (entrambi scoperti grazie agli indizi di Signorini), non sappiamo quasi nulla. E proprioSignorini ha annunciato su Instagram unaper questa edizione del suo reality. Il conduttore vuole cercare di mantenere ilfino all’inizio della trasmissione, anche se sarà molto difficile. Una cosa è certa, gli indizi di Signorini torneranno presto e quindi altri 2/3 nomi li avremo di sicuro. “Allora ragazzi, mi chiedete in ...

