Germania, Scholz propone la parità di compensi tra uomini e donne nel calcio

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della federazione calcistica tedesca (Dfb), si è espresso a favore della parità di compensi tra uomini e donne. Scholz ha proposto di muoversi in questo senso alla Dfb, dicendosi soddisfatto della disponibilità della Federazione. Il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf, ha confermato che il tema verrà affrontato, ma ha anche sottolineato come i mercati siano ancora molto differenti.

