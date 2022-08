Forte scossa di terremoto | trema tutto | magnitudo e zone coinvolte

Leggi su chenews

(Di martedì 9 agosto 2022) Una durissimadisi è nuovamente abbattuta su una zona del mondo. Ilè stato molto alto. Andiamo a vedere tutti i dettagli e i luoghi toccati dal sisma. La terra continua are. Questa volta ad essere colpita è stata la costa cilena e peruviana. L’epicentro si è verificato in mare. Il sisma ha segnato undi 5.8. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.