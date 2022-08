mummy53690440 : 'Proposta seria', prove di terzo polo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Colpo di grazia al Pd -

TGCOM

Il leader di Azione, dopo lo strappo con il Pd, deve decidere che linea seguire in vista del voto del 25 ...Da marginale a perno dell'intero scacchiere politico. La (possibile) creazione del terzo polo rischia di travolgere sondaggi e previsioni. E di togliere al Partito Democratico le misere, residue ... Elezioni, prove di dialogo tra Calenda e Renzi | M5s, Di Battista: "Da Grillo a Fico, in tanti non mi vogliono" Con Renzi "ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è nè scontato nè banale. Con Renzi ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte". Così Carlo Calenda, ...Dopo il divorzio dal Pd e da +Europa, Azione ha una priorità: 30mila firme per presentare la lista. Il leader di Italia Viva: "Non fare l’accordo sarebbe un errore. Il mio candidato premier è Draghi" ...