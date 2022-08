"Ecco perché non mi candido". Casalino e il rifiuto all'ultimo minuto (Di martedì 9 agosto 2022) I big del Movimento 5 Stelle si sfilano dalla parlamentarie, il voto online degli attivisti sulle auto-candidature per le elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi anche un nome dato per certo fino a ieri, quello di Rocco Casalino che spiega i motivi della rinuncia. "È giusto così: ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche", spiega l'ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi che afferma di non voler recare un danno al Movimento né allo stesso Conte. Aveva già chiesto i certificati legali necessari per candidarsi, poi il passo indietro. "Sono stato combattuto fino alla fine, non ci ho dormito per 4 notti" ha detto Casalino consapevole di quanto "il mio nome continui ad essere ancora, dopo tanti anni, così divisivo". Poi l'attacco ai nemici nel Movimento dopo il mancato rinnovo del contratto alla Camera per la ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) I big del Movimento 5 Stelle si sfilano dalla parlamentarie, il voto online degli attivisti sulle auto-candidature per le elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi anche un nome dato per certo fino a ieri, quello di Roccoche spiega i motivi della rinuncia. "È giusto così: ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche", spiega l'ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi che afferma di non voler recare un danno al Movimento né allo stesso Conte. Aveva già chiesto i certificati legali necessari per candidarsi, poi il passo indietro. "Sono stato combattuto fino alla fine, non ci ho dormito per 4 notti" ha dettoconsapevole di quanto "il mio nome continui ad essere ancora, dopo tanti anni, così divisivo". Poi l'attacco ai nemici nel Movimento dopo il mancato rinnovo del contratto alla Camera per la ...

