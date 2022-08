Decreto Aiuti, extraprofitti: ecco le maximulte per chi non versa entro la fine di agosto (Di martedì 9 agosto 2022) ... che nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale. E accanto all'inasprimento delle sanzioni prevede anche una serie mirata di controlli da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 agosto 2022) ... che nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale. E accanto all'inasprimento delle sanzioni prevede anche una serie mirata di controlli da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di ...

borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Sergio42312265 : Per questo governo le pensioni lorde oltre i 2600 Euro non devono essere rivalutate. i versamenti di una vita non s… - LucianoRomeo9 : Decreto Aiuti bis: come 3/4 finanziarie (!), si è lodato Draghi. Una standing ovation a lui specialmente per quei 6… -