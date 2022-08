Blitz nel resort di Trump: l'Fbi perquisisce la cassaforte e sequestra documenti (Di martedì 9 agosto 2022) Perquisizione eseguita nel resort di Palm Beach di Donald Trump: possibile violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della Casa Bianca Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Perquisizione eseguita neldi Palm Beach di Donald: possibile violazione della legge federale sulla gestione deidella Casa Bianca

