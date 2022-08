Pall_Gonfiato : Biasin sicuro: 'Skriniar, rilancio PSG? Ecco cosa mi risulta...' Su Sanchez... - MarSnaaaa : @Onda_CalabraIII Ma sicuro, questo pende dalle labbra di Biasin. - StefaniaArciell : RT @SABOURETCardio: @GiuseppeGalati_ @Marco__Biasin @StefanoNistri @StefaniaArciell @doctstefania @docmaltese @MarcoBernardiMD Lo sai che l… - SABOURETCardio : @GiuseppeGalati_ @Marco__Biasin @StefanoNistri @StefaniaArciell @doctstefania @docmaltese @MarcoBernardiMD Lo sai c… - ElTrattore : @FootballAndDre1 Significa che rilanciano, quando biasin usa i forse è perché è sicuro -

Footballnews24.it

Non ci sono nomi, ma mi hanno detto dino ad Acerbi. DEADLINE CESSIONI - 'Ho letto questa ...a TV Play, dal futuro di Wijnaldum all'addio di Pinamonti passando per il dualismo Onana - ...Non ci sono nomi, ma mi hanno detto dino ad Acerbi. DEADLINE CESSIONI - 'Ho letto questa ...a TV Play, dal futuro di Wijnaldum all'addio di Pinamonti passando per il dualismo Onana - ... Calciomercato Inter, Biasin sicuro: “Skriniar Via ad una sola condizione” Mercato Inter, Filip Kostic torna di nuovo in orbita nerazzurra Fabrizio Biasin dice tutto sull'eventuale arrivo dell'esterno serbo ...Anche il futuro dei top player come Barella e Lautaro potrebbe essere a rischio nell'Inter: l'intervento di Fabrizio Biasin su TV Play ...