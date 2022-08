Anziana chiede aiuto a un vicino | lui le ruba risparmi e gioielli | denunciato un 62enne

(Di martedì 9 agosto 2022) Ha chiestoaldi casa per una faccenda domestica ma quest'ultimo gli hato gioelli e valori di una vita. Succede nel centro storico di Seregno, in Brianza. La vittima è una donna di ...

La moglie dell'uomo, riferiscono i carabinieri di Seregno, dove l'vive nel centro storico, avrebbe cercato di dissuaderla lasciando intendere che il marito "non fosse proprio un tipo ...Quando l'se n'è accorta, con l'aiuto della nipote ha presentato una denuncia ai carabinieri. Questi hanno perquisito la casa del vicino, senza trovare nulla a parte un foglietto con l'...Chiede aiuto al vicino di casa e lui le ruba i gioielli di una vita. È quanto accaduto ad un'anziana disabile di 79 anni, brianzola, invalida al 100%, con ...SEREGNO - Lei è un'anziana disabile di 79 anni, brianzola, invalida al 100%, con vari problemi di salute e di deambulazione, che non è in ...