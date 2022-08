Anne Heche ancora in coma dopo il pauroso incidente (Di martedì 9 agosto 2022) L’attrice statunitense Anne Heche, 53 anni, è stata ricoverata venerdì scorso in ospedale in condizioni critiche, dopo essersi schiantata con la sua auto contro una casa di Los Angeles. Anne Heche: quali accertamenti si stanno facendo? Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha emesso un mandato per eseguire un esame tossicologico sulla Heche per indagare se sia stato l’uso di alcool o di droga la causa dell’incidente. “L’indagine è in corso, ora si attendono i risultati”, ha spiegato l’agente Hernandez a ‘Usa Today’. Il coma “In questo momento è in condizioni estremamente critiche”, aveva detto lunedì scorso il manager dell’attrice a “Usa Today”, ha una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) L’attrice statunitense, 53 anni, è stata ricoverata venerdì scorso in ospedale in condizioni critiche,essersi schiantata con la sua auto contro una casa di Los Angeles.: quali accertamenti si stanno facendo? Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha emesso un mandato per eseguire un esame tossicologico sullaper indagare se sia stato l’uso di alcool o di droga la causa dell’. “L’indagine è in corso, ora si attendono i risultati”, ha spiegato l’agente Hernandez a ‘Usa Today’. Il“In questo momento è in condizioni estremamente critiche”, aveva detto lunedì scorso il manager dell’attrice a “Usa Today”, ha una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che ...

