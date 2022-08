Un nuovo governo Prodi bis? La storia non si ripete, ma è utile ricordarla (Di lunedì 8 agosto 2022) Insediato da poco più di una settimana come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del secondo governo Prodi, Enrico Letta venne intervistato dalla Rai e proclamò con sicurezza: “Questo governo durerà sino alla fine della legislatura”. Come è noto, l’esecutivo rimase in carica dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008 per un totale di 722 giorni, ovvero 1 anno, 11 mesi e 21 giorni. Pochi mesi fa, quando la situazione della vasta maggioranza era già traballante, Letta (Segretario del Partito Democratico) ha sentito la necessità di ribadire con pari sicurezza: “Il governo Draghi resterà in carica sino al termine della legislatura nel 2023”. Non ci ha azzeccato né la prima né la seconda volta. So che la storia non si ripete, ma può essere utile ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Insediato da poco più di una settimana come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del secondo, Enrico Letta venne intervistato dalla Rai e proclamò con sicurezza: “Questodurerà sino alla fine della legislatura”. Come è noto, l’esecutivo rimase in carica dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008 per un totale di 722 giorni, ovvero 1 anno, 11 mesi e 21 giorni. Pochi mesi fa, quando la situazione della vasta maggioranza era già traballante, Letta (Segretario del Partito Democratico) ha sentito la necessità di ribadire con pari sicurezza: “IlDraghi resterà in carica sino al termine della legislatura nel 2023”. Non ci ha azzeccato né la prima né la seconda volta. So che lanon si, ma può essere...

