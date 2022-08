Tentato omicidio ad Anzio, sparò e ferì un uomo fuori al bar: arrestato (Di lunedì 8 agosto 2022) Anzio – Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, supportati da quelli della Compagnia di Riccione, hanno arrestato un 33enne di origini albanesi, presunto autore del Tentato omicidio di un coetaneo avvenuto dinanzi a un bar in pieno centro ad Anzio nel giugno scorso. Le attività di indagine condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, hanno messo in luce gli elementi che hanno portato dapprima ad individuare e poi ad ottenere la misura cautelare nei confronti del soggetto che è gravemente indiziato di avere esploso un colpo alla coscia della vittima, ferendola gravemente, alle 03:30 del 19 giugno scorso. Il fatto avrebbe ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022)– Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di, supportati da quelli della Compagnia di Riccione, hannoun 33enne di origini albanesi, presunto autore deldi un coetaneo avvenuto dinanzi a un bar in pieno centro adnel giugno scorso. Le attività di indagine condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, hanno messo in luce gli elementi che hanno portato dapprima ad individuare e poi ad ottenere la misura cautelare nei confronti del soggetto che è gravemente indiziato di avere esploso un colpo alla coscia della vittima, ferendola gravemente, alle 03:30 del 19 giugno scorso. Il fatto avrebbe ...

