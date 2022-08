Soverato | famiglia colpita da un fulmine in spiaggia | grave il padre

TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Quattro persone, componenti di una famiglia calabrese, residente a Bergamo,sono rimaste ferite,in spiaggia, durante un… - Piergiulio58 : Fulmine si abbatte su una spiaggia, quattro feriti. A Soverato, nel Catanzarese. Sono componenti di una stessa fami… - FrancoScarsell2 : Quattro persone, componenti di una famiglia calabrese, residente a Bergamo,sono rimaste ferite,in spiaggia, durante… - pbrex668 : RT @AnsaCalabria: ++ Fulmine si abbatte su una spiaggia, quattro feriti ++. A Soverato, nel catanzarese. Componenti di una stessa famiglia… - pbrex668 : RT @AnsaCalabria: Fulmine si abbatte su una spiaggia, quattro feriti. A Soverato, nel Catanzarese. Sono componenti di una stessa famiglia |… -

In Calabria unadi 4 persone è stata colpita da un fulmine mentre era in spiaggia a. In Sardegna una bomba d'acqua tra Gallura e Nuorese lunedì pomeriggio ha costretto l'aeroporto ...Un'interaè stata colpita da un fulmine in spiaggia aed è ora ricoverata in gravi condizioni. I quattro, componenti marito, moglie, bimbo di sei anni e nonna, residenti a Bergamo ma di ...SOVERATO (CATANZATO) - Attimi di paura a Soverato. Una famiglia di quattro persone è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato, nel Catanzarese, ment ...Ad avere la peggio un uomo ricoverato in ospedale nel reparto di rianimazione. In ospedale anche la moglie e il figlio di sei anni ...