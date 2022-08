Seriate | maxi incidente lungo la A4 | 9 coinvolti | 3 sono bambini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022)nove, tra cui diversi, le persone coinvolte nell’avvenuto nella serata di lunedìl’autostrada A4 tra i caselli die Grumello. La dinamica è ancora da chiarire. Almeno due i mezzinello scontro verificatosi al chilometro 179 in direzione Brescia: uno sarebbe un camion che si è ribaltato. Sul posto tre ambulanze e un’automedica. Come dettonove le persone che hanno dovuto ricorrere alla cure mediche. Tra loro duebambine di 3 e 11 anni, oltre a un maschio di 10. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.