Roma, Carles Perez in partenza per Vigo: domani visite e firma (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma - Carles Perez saluta la Roma. L'attaccante spagnolo - al di là di un lieve fastidio muscolare - non è stato convocato per la partita contro lo Shakhtar perché questa sera prenderà un volo per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 agosto 2022)saluta la. L'attaccante spagnolo - al di là di un lieve fastidio muscolare - non è stato convocato per la partita contro lo Shakhtar perché questa sera prenderà un volo per ...

marcoconterio : ?? ???? Confermata l'anticipazione di @MatteMoretto. Altra cessione della #Roma, Carles Perez stanotte a Vigo per la f… - Glongari : #Roma Carles #Perez ad un passo dal Celta Vigo - sportli26181512 : Roma, Carles Perez in partenza per Vigo: domani visite e firma: L'attaccante spagnolo vola nella Liga con la formul… - asrPT7 : RT @marcoconterio: ?? ???? Confermata l'anticipazione di @MatteMoretto. Altra cessione della #Roma, Carles Perez stanotte a Vigo per la firma… - CorSport : #Roma, Carles #Perez in partenza per Vigo: domani visite e firma -