Problemi legali per Meta? Le accuse di violazione della privacy sono molto gravi, cosa succede? (Di lunedì 8 agosto 2022) Negli Stati Uniti d’America, la società Meta è accusata di aver compiuto azioni che avrebbero violato la privacy relativa ai dati sanitari di utenti di Facebook senza il loro consenso, attraverso il software di monitoraggio analitico Pixel con cui sviluppatori e gestori di siti web tracciano le attività svolte dai loro utenti e visitatori. Scopriamo i dettagli. L’accusa contro Meta è di aver violato la privacy relativa ai dati sensibili in ambito sanitario attraverso il software Pixel di Facebook – ComputerMagazine.itL’accusa delle due azioni legali collettive avanzate negli Stati Uniti nei confronti di Meta è di aver violato leggi che regolano le modalità di produzione e di condivisione di dati sanitari personali all’interno del territorio nazionale, come il California Invasion of ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Negli Stati Uniti d’America, la societàè accusata di aver compiuto azioni che avrebbero violato larelativa ai dati sanitari di utenti di Facebook senza il loro consenso, attraverso il software di monitoraggio analitico Pixel con cui sviluppatori e gestori di siti web tracciano le attività svolte dai loro utenti e visitatori. Scopriamo i dettagli. L’accusa controè di aver violato larelativa ai dati sensibili in ambito sanitario attraverso il software Pixel di Facebook – ComputerMagazine.itL’accusa delle due azionicollettive avanzate negli Stati Uniti nei confronti diè di aver violato leggi che regolano le modalità di produzione e di condivisione di dati sanitari personali all’interno del territorio nazionale, come il California Invasion of ...

jerupolizia : @SindacoJeru @JERI34689012 @repelloidiotas Se il signor sindaco e la signora suora non hanno problemi a riguardo, n… - Mauro_Gilli : @kkvignarca @mannocchia Per dire, io ho condiviso 10-20 critiche at Amnesty - nessuna di queste, che io ricordi, in… - dianacalibana : @lanfraz @alexfuse @Massi_Fantini84 Cmq fino al 31/10 ero presidente del consiglio di corso di laurea e ti posso di… - ilTeneggio : @corrini @Stefanoboh Tu sei Stefano giusto? È casa tua? Sono il Signor Wolf, risolvo problemi. Se mi ascoltate far… - giordi63 : RT @CathVoicesITA: Il #farmacista: prudenza nel #vaccinare in massa: in caso di decessi, oltre a quelli di coscienza la categoria avrà prob… -