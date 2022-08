Pd, la grande paura. Telefoni bollenti: c’è chi teme una scissione e chi altre giravolte (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’addio di Calenda il Pd ora trema. Si temono fughe, scissioni e altre giravolte. Gli occhi sono tutti puntati sull’appuntamento del 12 agosto. Quel giorno si terrà la direzione nazionale dei partito e si definiranno le liste. Il clima è incandescente, sono ore concitate, i Telefoni sono bollenti. La situazione è tutt’altro che definita. Che cosa succederà? Un’ipotesi vede tutto invariato con i dem che restano alleati con i Verdi, Sinistra Italiana, Impegno Civico e Più Europa. Pd, ecco gli scenari che fanno tremare Ma c’è chi teme scenari più complessi. Come si legge sul Giornale, il primo fa tremare i polsi al segretario Letta. Di cosa si tratta? È una scissione da parte della componente centrista. In sostanza, si teme una fuga verso il Terzo polo centrista ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’addio di Calenda il Pd ora trema. Si temono fughe, scissioni e. Gli occhi sono tutti puntati sull’appuntamento del 12 agosto. Quel giorno si terrà la direzione nazionale dei partito e si definiranno le liste. Il clima è incandescente, sono ore concitate, isono. La situazione è tutt’altro che definita. Che cosa succederà? Un’ipotesi vede tutto invariato con i dem che restano alleati con i Verdi, Sinistra Italiana, Impegno Civico e Più Europa. Pd, ecco gli scenari che fanno tremare Ma c’è chiscenari più complessi. Come si legge sul Giornale, il primo fa tremare i polsi al segretario Letta. Di cosa si tratta? È unada parte della componente centrista. In sostanza, siuna fuga verso il Terzo polo centrista ...

