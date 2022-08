Ostia, rissa in uno stabilimento tra bagnanti: uomo ferito con un cacciavite. È grave (Di lunedì 8 agosto 2022) Una rissa tra bagnanti , scoppiata intorno alle 16 di oggi nei pressi dello storico stabilimento balneare Battistini sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia , a Roma, è finita con un uomo, un egiziano,... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Unatra, scoppiata intorno alle 16 di oggi nei pressi dello storicobalneare Battistini sul lungomare Paolo Toscanelli di, a Roma, è finita con un, un egiziano,...

telodogratis : Ostia, rissa in stabilimento: grave bagnante ferito con cacciavite - trinchelino : RT @rep_roma: Ostia, scoppia la rissa nello stabilimento: grave bagnante ferito con un cacciavite [aggiornamento delle 20:04] - leggoit : Ostia, rissa in uno stabilimento tra bagnanti: uomo ferito con un cacciavite. È grave - Tartaruga1991L : Ostia, scoppia la rissa nello stabilimento: grave bagnante ferito con un cacciavite - romatoday : Rissa in uno stabilimento: grave un bagnante ferito all'addome con un cacciavite -