Massimo Ranieri, l’ex fidanzata Leyla Martinucci: “Tra noi è rimasto l’affetto” (Di lunedì 8 agosto 2022) Massimo Ranieri: l’artista vincitore del Premio Mia Martini all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Lettera Al DI Là Del Mare è stato legato all’ex fidanzata Leyla Martinucci Massimo Ranieri e l’ex fidanzata Leyla Martinucci come si sono conosciuti Stasera rivedremo Giovanni Calone (vero nome di Ranieri, ndr) tra gli ospiti di Michelle Impossible, show andato in onda a febbraio nel quale la conduttrice svizzera celebra i primi venticinque anni di carriera, in onda dalle 21:30 su Canale 5. La Martinucci ed l’artista si sono conosciuti nel backstage di “Perdere L’Amore”: tra i due ci sono oltre trent’anni di differenza ma non ha impedito la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022): l’artista vincitore del Premio Mia Martini all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Lettera Al DI Là Del Mare è stato legato alcome si sono conosciuti Stasera rivedremo Giovanni Calone (vero nome di, ndr) tra gli ospiti di Michelle Impossible, show andato in onda a febbraio nel quale la conduttrice svizzera celebra i primi venticinque anni di carriera, in onda dalle 21:30 su Canale 5. Laed l’artista si sono conosciuti nel backstage di “Perdere L’Amore”: tra i due ci sono oltre trent’anni di differenza ma non ha impedito la ...

