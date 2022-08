Lars von Trier ha il morbo di Parkinson

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Il registavons affetto daldi. Ad annunciarlo è Zentropa, la società di produzione da lui fondata assieme al produttore Peter Aalbaek Jensen. “Lui è di buon umore e viene curato per i suoi sintomi”, assicura Zentropa. La società aggiunge chevon, impegnato attualmente a girare la terza stagione della serie ‘The Kingdom’, “prenderà parte a eventi stampa limitati”. ‘The Kingdom Exodus’ – questo il titolo della terza stagione della serie – sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Trier , noto regista danese, ha il Morbo di Parkinson. La diagnosi è stata resa nota dalla casa di produzione Zentropa, fondata dallo stessoTrier insieme al produttore Peter Aalbæk ...Il regista daneseTrier, 66 anni, ha il morbo di Parkinson. Lo ha confermato la sua casa di produzione Zentropa su indicazione dello stesso artista, precisando cheTrier rilascerà pochissime interviste in ... Lars von Trier, diagnosticato il morbo di Parkinson al regista danese Il cineasta danese ha iniziato a manifestare i primi sintomi del morbo e sarà costretto a centellinare le apparizioni pubbliche in vista dell'uscita di The Kingdom Exodus ...