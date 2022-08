«La finite di dire stro***te?», la replica di Morgan sui consigli a Meloni: «Non voterò per lei» (Di lunedì 8 agosto 2022) «Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i “manganelli verbali” non pagano. Adesso la finirete di dire stro***te?». Così il cantautore Morgan chiarisce – in una dichiarazione all’Adnkronos – il suo scambio di messaggi tanto discusso con la leader di Fratelli d’Italia. E aggiunge: «Non voterò per la Meloni, sono un anarchico». Tra i due però pare scorrere buon sangue e stima. Per il cantautore, Giorgia Meloni è, infatti, «molto meno snob» di tanti altri politici. «Se la tira meno», ha commentato. Lo scambio tra i due Si tratta di una replica pubblica a ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) «Ho scritto personalmente a Giorgiale mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i “manganelli verbali” non pagano. Adesso la finirete di?». Così il cantautorechiarisce – in una dichiarazione all’Adnkronos – il suo scambio di messaggi tanto discusso con la leader di Fratelli d’Italia. E aggiunge: «Nonper la, sono un anarchico». Tra i due però pare scorrere buon sangue e stima. Per il cantautore, Giorgiaè, infatti, «molto meno snob» di tanti altri politici. «Se la tira meno», ha commentato. Lo scambio tra i due Si tratta di unapubblica a ...

