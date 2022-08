Incendio nel Savonese, fiamme ad Albenga, Arnasco e Villanova: decine di sfollati e case bruciate (Di lunedì 8 agosto 2022) Incendio nel Savonese: le fiamme hanno raggiunto i comuni di Albenga, Arnasco e Villanova. decine di persone, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dell’incessante avanzata del rogo. Incendio nel Savonese, fiamme ad Albenga, Arnasco e Villanova Le squadre di vigili del fuoco sono impegnate da oltre 36 ore nelle operazioni di spegnimento che si stanno verificando tra le zone di Albenga e Arnasco, in provincia di Savona. Le fiamme sono divampate nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto, in una zona boschiva. Nella notte, quindi, le squadre del Comando di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022)nel: lehanno raggiunto i comuni didi persone, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dell’incessante avanzata del rogo.neladLe squadre di vigili del fuoco sono impegnate da oltre 36 ore nelle operazioni di spegnimento che si stanno verificando tra le zone di, in provincia di Savona. Lesono divampate nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto, in una zona boschiva. Nella notte, quindi, le squadre del Comando di ...

