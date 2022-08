Il Paradiso delle Signore | punizione severa per Gemma | l’ira di sua madre Veronica

Leggi su direttanews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Settima stagione di grandi cambiamenti per il personaggio di: colpo di scena per il pubblico de IlIl personaggio diZanatta (screenshot RaiPlay)Il finale della sesta stagione de Ilsi è rivelato essere particolarmente indigesto per il personaggio di. La giovane Zanatta si è infatti vista costretta ad assistere al bacio tra il suo primo amore Marco di Sant’Erasmo e la sorellastra Stefania Colombo. Non è servita a nulla quindi la sua decisione di ricattare Stefania e costringerla a scegliere tra Marco e la libertà di suaGloria. Quest’ultima infatti per amore di sua figlia ha scelto di costituirsi rimescolando quindi tutte le carte in gioco. Il gesto ...