Elezioni 2022, Morgan: “Meloni? Non la voterò, ma è la meno snob” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘manganelli verbali’ non pagano. Adesso la finirete di dire stronz…?” Lo afferma in una dichiarazione esclusiva all’Adnkronos il cantautore Morgan chiarendo il contenuto e i motivi del suo scambio di messaggi telefonici con la leader di Fratelli d’Italia. Morgan aggiunge: “Non voterò per la Meloni, sono un anarchico”. Ma lo scambio di vedute è avvenuto proprio con Giorgia Meloni perché sottolinea “è molto meno snob” degli altri leader politici e “se la tira di meno”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho scritto personalmente a Giorgiale mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘manganelli verbali’ non pagano. Adesso la finirete di dire stronz…?” Lo afferma in una dichiarazione esclusiva all’Adnkronos il cantautorechiarendo il contenuto e i motivi del suo scambio di messaggi telefonici con la leader di Fratelli d’Italia.aggiunge: “Nonper la, sono un anarchico”. Ma lo scambio di vedute è avvenuto proprio con Giorgiaperché sottolinea “è molto” degli altri leader politici e “se la tira di”. ...

