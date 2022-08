E’ morta Olivia Newton-John | le sue ultime parole sulla malattia

fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - Corriere : Morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni e da tempo era malata di cancro - italianfangirl_ : RT @Iperborea_: È morta Olivia Newton-John, non ci voglio credere - ludovicamontef1 : RT @Iperborea_: È morta Olivia Newton-John, non ci voglio credere -

Newton - John, il ricordo di John Travolta: 'Hai reso le nostre vite migliori. Per sempre il tuo Danny' L'edizione italiana di Grease debuttò a marzo 1997 al Teatro Nuovo di Milano: ...E'la cantante e attrice australianaNewton - John, aveva 73 anni. Tra i suoi maggiori successi "Physical", "Have You Never Been Mellow" e "You're the One That I Want", canzone interpretata ...John Travolta, in occasione della morte di Olivia Newton-John, ha ricordato la collega con affetto, usando delle parole dolci e sincere.Era malata da tempo di cancro Olivia Newton John e John Travolta in 'Grease' Credit: Getty Lorenzo Di Palma. . . . Addio a un pezzo della nostra storia: è morta all'età di 73 anni, l’attrice e cantant ...